Условия воспламенения веществ

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Воспламенение вещества производится железной проволочкой, накаливаемой электрическим током. [1] Воспламенение вещества происходит при нагревании его открытым пламенем до температуры кипения или испарения летучих углеводородов, которые образуют с воздухом достаточную концентрацию. [2] Импульсы воспламенения веществ в зависимости от характера процессов, воздействующих на вещества или проходящих в них и способствующих образованию тепла, подразделяются на физические, химические и микробиологические. [3] Профилактика воспламенения веществ, температура самовоспламенения которых не превышает рабочей температуры, обеспечивается исключением их контакта с воздухом путем надежной герметизации технологического оборудования и предупреждения его повреждений. [4] Поскольку воспламенению веществ предшествует предварительное испарение, то воспламенение их открытым пламенем сводится к нагреванию поверхности до температуры, при которой происходит быстрое испарение или кипение, к смесеобразованию и к воспламенению парообразных продуктов. Однако если вещество настолько летуче, что над его поверхностью содержится готовая иаро-воздушпая смесь, способная к воспламенению, то условия воспламенения сводятся к воспламенению обычных газовых смесей. [5] При воспламенении веществ подкласса 4.3 тушение пожара про-изводится сухим песком, порошкообразным тальком, молотым магнезией; категорически запрещается тушение водой. [6] При воспламенении веществ подкласса 4.3 тушение пожара про - Члизводится сухим песком, порошкообразным тальком, молотым-гнезием; категорически запрещается тушение водой. Запрещается погрузка других веществ класса 4 в один с хлопком и волокнистыми грузами, а также с каменным углем. [7] Пожары от воспламенения веществ при контакте друг с другом предупреждают раздельным складированием, а также устранением причин их аварийного выхода из аппаратов и трубопроводов. [8] Схема диффузионного горения жидкости. Схема диффузионного горения жидкости. Самовозгорание - процесс воспламенения веществ, происходящий в определенных условиях за счет его окисления, часто при обычных температурах. Окисление происходит вследствие адсорбции кислорода воздуха и постепенного нагрева вещества за счет тепла химической реакции окисления. Это наблюдается, например, когда обтирочные материалы, пропитанные растительными маслами и жирами, хранятся плотной массой. [9] Самовозгорание - процесс воспламенения вещества, происходящий в определенных условиях за счет его окисления, часто при обычных температурах. Окисление происходит вследствие адсорбции кислорода воздуха и постепенного нагрева вещества за счет тепла химической реакции окисления. Это наблюдается, например, когда обтирочные материалы, пропитанные растительными маслами и жирами, хранятся в плотной массе. [10]