Решите систему уравнений 10х+7у=-2 и 2х-22=5у
Алгебра
Решите систему уравнений 10х+7у=-2 и 2х-22=5у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*(5y+22) / 2 + 7y = -2 25y+110+7y=-2 32y=-2-110 32y=-112 / 32 y= -3,5 подставляем значение y 2х-22=5у 2х=5*(-3,5) +22 2х=-17,5+22 2х=4,5 х=4,5 / 2 х=2,25 Ответ: (2,25 ; -3,5)
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