Вставьте окончания Рыж… волосы Шипящ… змея В недавн… встречу Зимн.. сказка За высохш… русло Про домашн… задание В субботн… вечера В син… море Хорош… ткани Худеньк… мальчики На лишн… строчку Мешающ… ветку ...

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Вставьте окончания Рыж… волосы Шипящ… змея В недавн… встречу Зимн.. сказка За высохш… русло Про домашн… задание В субботн… вечера В син… море Хорош… ткани Худеньк… мальчики На лишн… строчку Мешающ… ветку Прежн… привязанность На тончайш… волокно Про давн… чувство В могуч… дерево На сыпуч… крупу Бесстыж… привидение Про глубочайш… океаны Про высочайш… сосну Широкоплеч… мужчины Недавн… радость Домашн… очаги В гремуч… смесь Рабоч… руки

Автор: Гость