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Реши уравнения. 56:x=(10+6):2
Математика
Реши уравнения. 56:x=(10+6):2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:x=(10+6):2 56:x=16:2 56:x=8 х=56:8 х=7
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