Какая частица служит для образования формы глагола повелительного наклонения
Русский язык
Какая частица служит для образования формы глагола повелительного наклонения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Частицы -пусть ,пускай ,да ,давай .Например : давай зайдём ,пусть зайдёт ,пускай ищет ,да здравствует .
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