Решите уравнение а^3-4а=0
Алгебра
Решите уравнение а^3-4а=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а^3-4а=0 a(a^2-4)=0 a(a-2)(a+2)=0 a=0 или a-2=0 или a+2=0 a=2 a=-2 Ответ:a=0 a=2 a=-2
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