Электронные часы показывают часы и минуты сколько раз за сутки в наборе цифр на табло этих часов показывает только 2 и 5 и одна из этих цифр

Математика

Электронные часы показывают часы и минуты сколько раз за сутки в наборе цифр на табло этих часов показывает только 2 и 5 и одна из этих цифр

Автор: Гость