Электронные часы показывают часы и минуты сколько раз за сутки в наборе цифр на табло этих часов показывает только 2 и 5 и одна из этих цифр
Математика
Электронные часы показывают часы и минуты сколько раз за сутки в наборе цифр на табло этих часов показывает только 2 и 5 и одна из этих цифр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 раза по 5 7 раз по 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,0 2,12,20,21,22,23 5,15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика