2ц 50 кг умножить на 4 125м умножить на 8 1м 20см умножить на 6 1м 20см разделить на 6 2 мин 30с умножить на 5 2 ч 30мин разделить на 5
Математика
2ц 50 кг умножить на 4 125м умножить на 8 1м 20см умножить на 6 1м 20см разделить на 6 2 мин 30с умножить на 5 2 ч 30мин разделить на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10ц 2)1000м или 1км 3)7м20см 4)20см 5)12мин30с 6)30мин
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