В классе 6 человек едят мороженое каждый день, 8 человек едят мороженое через день, а остальные не едят мороженое вообще. Вчера 11 учеников этого класса ели мороженое. Сколько учеников будут есть мороженое сегодня?

Гость: Гость:

Так как 6 чел едят каждый день, найдем сколько человек ели вчера из 8(через день): будут сегодня 11-6=5 человек сегодня уже есть не будут, значит: 8-5=3 человека сегодня будут есть Итак получаем: 6+3=9 человек будут сегодня есть мороженое