Проверьте, верно ли выполнено упрощение выражения. Если задание выполнено неверн??, приведите справа верное решение. 1) 0,3a + 1,2a = 1,5a 2) 0,15b + 0,9b = 0,24b 3) 3x - 0,3x = 0,27x 4) m - 0,16m = 0,74m 5) 0,2a + 0,7a + ...
Математика
Проверьте, верно ли выполнено упрощение выражения. Если задание выполнено неверн??, приведите справа верное решение. 1) 0,3a + 1,2a = 1,5a 2) 0,15b + 0,9b = 0,24b 3) 3x - 0,3x = 0,27x 4) m - 0,16m = 0,74m 5) 0,2a + 0,7a + 0,9a = 0,18a 6) 9,7c - 1,3c + 2,6 = 11c
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Нет не все правильно не правильные ответы 4)6)2) Остальные верные
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