Галя сложила из конструктора 3 домика а лена на 2 домика больше.сколько домиклв сложила лена?измени вопрос так чтобы задача решалась в два действия

Математика

Галя сложила из конструктора 3 домика а лена на 2 домика больше.сколько домиклв сложила лена?измени вопрос так чтобы задача решалась в два действия

Автор: Гость