Галя сложила из конструктора 3 домика а лена на 2 домика больше.сколько домиклв сложила лена?измени вопрос так чтобы задача решалась в два действия
Математика
Галя сложила из конструктора 3 домика а лена на 2 домика больше.сколько домиклв сложила лена?измени вопрос так чтобы задача решалась в два действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лена сложила 5 домиков . Вместе они сложили 8 домиков.
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