В чем состояли обязанности князей перед Золотой ордой
История
В чем состояли обязанности князей перед Золотой ордой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часть русских князей видела в поражении лишь некую случайность, которую следует как можно быстрее преодолеть. Единственно возможным средством исправления ситуации с их точки зрения мог быть лишь традиционный путь военного противостояния. Ими предпринимается попытка создания антитатарской коалиции, однако их постигает неудача.
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