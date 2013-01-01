Зделайте в действие умножение в столбик 671*223+(6000-87*40)=

Математика
Зделайте в действие умножение в столбик 671*223+(6000-87*40)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
671*223+(6000-87*40)= 152153         671      * 223       2013     1342   1342   149633        87    *  40    3480        6000 -   3480     2520        149633 +     2520     152153  
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