Зделайте в действие умножение в столбик 671*223+(6000-87*40)=
Математика
Зделайте в действие умножение в столбик 671*223+(6000-87*40)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
671*223+(6000-87*40)= 152153 671 * 223 2013 1342 1342 149633 87 * 40 3480 6000 - 3480 2520 149633 + 2520 152153
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