Составь два предложения по схеме, чтобы в одном предложение было прилагательное в м.р., а в другом в ср.р. Употребив прил. в Р.п. 1)прил. допол. гл. сущ. 2) сущ. гл. прил. обст.
Русский язык
Составь два предложения по схеме, чтобы в одном предложение было прилагательное в м.р., а в другом в ср.р. Употребив прил. в Р.п. 1)прил. допол. гл. сущ. 2) сущ. гл. прил. обст.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2) Мальчик (сущ) обнимал (гл) красивого (прил в м.р) кота (обст)
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