Составь два предложения по схеме, чтобы в одном предложение было прилагательное в м.р., а в другом в ср.р. Употребив прил. в Р.п. 1)прил. допол. гл. сущ. 2) сущ. гл. прил. обст.

Русский язык

Составь два предложения по схеме, чтобы в одном предложение было прилагательное в м.р., а в другом в ср.р. Употребив прил. в Р.п. 1)прил. допол. гл. сущ. 2) сущ. гл. прил. обст.

Автор: Гость