Определите массу магнезии, которую получит пациент при инъекции одной ампулы 25%-н??го раствора объёмом 5 мл. Плотность раствора равна 1,98 г/мл.
Химия
Определите массу магнезии, которую получит пациент при инъекции одной ампулы 25%-н??го раствора объёмом 5 мл. Плотность раствора равна 1,98 г/мл.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.98×5=9.9 9.9×100÷25=39.6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Английский язык
Откройте скобки, используя активный или пассивный залог 1. This book (not to discuss) at the next conference. 2. Hockey (to play) in winter. ...