Определите массу магнезии, которую получит пациент при инъекции одной ампулы 25%-н??го раствора объёмом 5 мл. Плотность раствора равна 1,98 г/мл.

Химия
Определите массу магнезии, которую получит пациент при инъекции одной ампулы 25%-н??го раствора объёмом 5 мл. Плотность раствора равна 1,98 г/мл.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.98×5=9.9 9.9×100÷25=39.6
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