Что не может быть мягким белым и теплым ? молоко пластилин?
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Что не может быть мягким белым и теплым ? молоко пластилин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это пластилин. Потому что пластилин бывает разных цветов он может быть синим,красным,жёлтым и т.д. Также пластилин может быть твёрдый и он холодный
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