Распределите изображённые объекты на две группы, поставьте соответствующие цифр??. Дайте название каждой группе. Можжевельник, пихта, одуванчик, клён, калина, ель, шиповник, сосна.
Окружающий мир
Распределите изображённые объекты на две группы, поставьте соответствующие цифр??. Дайте название каждой группе. Можжевельник, пихта, одуванчик, клён, калина, ель, шиповник, сосна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голосемянные: можжевельник, пихта, ель, сосна. Покрытосемянные: одуванчик, клён, калина, шиповник.
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