Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Подчеркните в каждом предложение подлежащее, укажите, словами какой части речи оно выражено. В каких предложениях подлежащее выражено не одним словом, а сло...

Гость: Гость:

1. Лучшее - враг хорошего. (подлежащее - лучшее, им. прил.) 2. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. (подлежащее - небо, им сущ.) 3. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. (первое подлежащее - избушек, им. сущ., второе - куриц, им. сущ.) 4. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым провел целый вечер. (первое - капитан с капитаншею, им. сущ., второе - я, местоимение) 5. Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. (первое - никто, местоимение; второе - я, местоимение) 6. Легкораненые по двое, по трое брели по открытой дороге. (подлежащее - легкораненые, им. прил.) 7. Отдыхающие уютно устроились на травке-муравке, и мы начали представление. (первое - отдыхающие, им. сущ., второе - мы, местоимение) 8. Друг за друга держаться - ничего не боятся. (в этом предложении нет подлежащего, оно односоставное) 9. Завистливый от чужого счастья сохнет. (подлежащее - завистливый, им. прил.)