Перепишите, раскрывая скобки. Укажите слова с беглой гласной.Пара ботинок ( валенки, сапоги, чулки);много дел ( места, Яблоки, макароны);песни грузин ( осетины, армяне, молдаване, болгары, татары, цыгане, солдаты, партизаны):ки...
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Перепишите, раскрывая скобки. Укажите слова с беглой гласной.Пара ботинок ( валенки, сапоги, чулки);много дел ( места, Яблоки, макароны);песни грузин ( осетины, армяне, молдаване, болгары, татары, цыгане, солдаты, партизаны):килограмм апельсинов ( мандарины, помидоры, томаты);группа инженеров (офицеры, тренеры, шофёры).заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. валенок, сапог, чулок. 2. мест, яблок, макарон. 3. осетин, армян, молдаван, болгар, татар, цыган, солдат, партизан. 4. килограмм мандаринов, помидоров, томатов. 5. офицеров, тренеров, шофёров
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