Пересказ повести "Тимур и его команда"

Гость: Гость:

Главный герой этой повести: Тимур,а в его команду входят: Женя, Коля, Гейка, и многие другие.Эта книга о дружбе, помощи. Она учит не обманывать,учит поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях, не боятся,защищать ближних своих и вообще оказывать помощь всем кто в ней нуждается,добиваться правды.Ребята помогали носить воду, складывали дрова, старались делать это не заметно, чтобы все удивлялись.По другому их называли тимуровцами.Они всегда думали о людях, о помощи.