Помогите решить уравнение:7/9x-11/12=13/18(дроби обыкновенные)
Математика
Помогите решить уравнение:7/9x-11/12=13/18(дроби обыкновенные)
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