Вибери найточніший синонім, який потрібно вставити замість крапок у речення У похід туристи взяли із собою 1)їжу 2)страву 3)поживу 4)корм

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Вибери найточніший синонім, який потрібно вставити замість крапок у речення У похід туристи взяли із собою 1)їжу 2)страву 3)поживу 4)корм

Автор: Гость