Вибери найточніший синонім, який потрібно вставити замість крапок у речення У похід туристи взяли із собою 1)їжу 2)страву 3)поживу 4)корм
Українська мова
Вибери найточніший синонім, який потрібно вставити замість крапок у речення У похід туристи взяли із собою 1)їжу 2)страву 3)поживу 4)корм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У похід туристи взяли із собою поживу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как можно записать предложение примером? на сколько удвоенное число 64 больше ,чем половина числа 64?
Биология
Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие,...
Математика