Как можно записать предложение примером? на сколько удвоенное число 64 больше ,чем половина числа 64?

Математика
Как можно записать предложение примером? на сколько удвоенное число 64 больше ,чем половина числа 64?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2×64-(1/2)×64=128-32=96-на столько больше удвоенное число 64, чем половина числа 64
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