Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?

Алгебра

Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?

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