Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?
Алгебра
Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим формулу общего члена: 3 член: 5 член: По условию задачи: Теперь найдем 3 член:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где прогляды...
Русский язык
Синтаксияеский Разбор предложения Между древесными стволами, обросшими в тече??ие десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где прогляды...
Математика