Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?

Алгебра
Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?
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Гость:
Составим формулу общего члена: 3 член: 5 член: По условию задачи: Теперь найдем 3 член:
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