Срочно!! Чему равен диаметр окружности, если известно, что он на 4 см больше радиуса данной окружности????

Геометрия
Срочно!! Чему равен диаметр окружности, если известно, что он на 4 см больше радиуса данной окружности????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр это удвоеный радиус 2х= х+4  х=4 см это радиус, а диаметр 8 см наверное так
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