Срочно!! Чему равен диаметр окружности, если известно, что он на 4 см больше радиуса данной окружности????
Геометрия
Срочно!! Чему равен диаметр окружности, если известно, что он на 4 см больше радиуса данной окружности????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр это удвоеный радиус 2х= х+4 х=4 см это радиус, а диаметр 8 см наверное так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Реакции взаимодействия соляной кислоты и сульфида натрия соответствует сокращенное ионное уравнение... Выберите один ответ: С l- + Na+ → NaCl ...
Математика