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Знайди площу фігури.......
Математика
Знайди площу фігури.......
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 сантиметров 50 миллиметров
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