Чого навчає повість-казка Русалонька із 7-в або прокляття роду Кулаківських сучас??у людину?

Українська література
Чого навчає повість-казка Русалонька із 7-в або прокляття роду Кулаківських сучас??у людину?
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Гость:
Повысть почаэ бути альтруїстом
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