2х²+3х+2=0 помогите решить
Алгебра
2х²+3х+2=0 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
действительных корней нет, корни мнимые:
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