В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y ??? тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в ответ строгую последовательность цифр, как если бы Вы вписывали его ...

Обществознание

В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y ??? тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в ответ строгую последовательность цифр, как если бы Вы вписывали его в соответствующую таблицу. 1) пресечение нарушений общественного порядка 2) наличие органов исполнительной власти 3) свободные выборы на альтернативной основе 4) вынесение приговоров внесудебными органами

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