Помогите пожалуйста срочно. Написать уравнение реакций с помощью которых можно о??уществить следующие превращения a)Cl2 -gt; KClO2 -gt; KClO4 -gt; HClO4 -gt; ClO2 -gt; HClO3 б)Cl2 -gt; HCl -gt; KCl -gt; Cl2 -gt; BrCl -gt;HCl....

Химия

Помогите пожалуйста срочно. Написать уравнение реакций с помощью которых можно о??уществить следующие превращения a)Cl2 -gt; KClO2 -gt; KClO4 -gt; HClO4 -gt; ClO2 -gt; HClO3 б)Cl2 -gt; HCl -gt; KCl -gt; Cl2 -gt; BrCl -gt;HCl. 44 БАЛЛА СРОЧНООО!!!!!

Автор: Гость