Помогите пожалуйста срочно. Написать уравнение реакций с помощью которых можно о??уществить следующие превращения a)Cl2 -gt; KClO2 -gt; KClO4 -gt; HClO4 -gt; ClO2 -gt; HClO3 б)Cl2 -gt; HCl -gt; KCl -gt; Cl2 -gt; BrCl -gt;HCl....
Химия
Помогите пожалуйста срочно. Написать уравнение реакций с помощью которых можно о??уществить следующие превращения a)Cl2 -gt; KClO2 -gt; KClO4 -gt; HClO4 -gt; ClO2 -gt; HClO3 б)Cl2 -gt; HCl -gt; KCl -gt; Cl2 -gt; BrCl -gt;HCl. 44 БАЛЛА СРОЧНООО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2Cl2 + 4KOH → 3KCl + KClO2 + 2H2O 2KClO2 → KClO4 + KCl KClO4 + H2SO4 → HClO4 + KHSO4 4HClO4 → 4ClO2 + 3O2 + 2H2O термическое разложение хлорной кислоты 2ClO2 + H2O → HClO2 + HClO3 б)Cl2 + H2 → 2HCl KOH + HCl(разб.) → KCl + H2O 2KCl+2H2O → электролиз → 2KOH+Cl2+H2 Br2 + Cl2 → 2BrCl BrCl + H2O → HBrO + HCl
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