ПОЖААЛУЙСТА Длины сторон двух квадратов пропорциональны числам 5 и 4. Если стороны каждого из квадратов уменьшить на 2 см, то разность площадей полученных квадратов равна 28 см². Найдите сторону большего квадрата. 1)9 см. 2)1...
Алгебра
ПОЖААЛУЙСТА Длины сторон двух квадратов пропорциональны числам 5 и 4. Если стороны каждого из квадратов уменьшить на 2 см, то разность площадей полученных квадратов равна 28 см². Найдите сторону большего квадрата. 1)9 см. 2)10 см. 3)11 см. 4)12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x - сторона первого квадрата 4x - сторона второго квадрата 5х-2 - уменьшили сторону первого квадрата 4х-2 - уменьшили сторону второго квадрата (5x-2)² - (4x-2)² =28 25x² -20x+4 - (16x² -16x+4)-28=0 25x² -20x+4 - 16x²+16x-4-28=0 9x² -4x -28=0 D=16 - 4*9*(-28)=16+1008=1024 x₁=(4-32)/18= -28/18 - не подходит по смыслу задачи x₂=(4+32)/18=2 5*2=10 (см) - сторона большего квадрата Ответ: 2)
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