ПОЖААЛУЙСТА Длины сторон двух квадратов пропорциональны числам 5 и 4. Если стороны каждого из квадратов уменьшить на 2 см, то разность площадей полученных квадратов равна 28 см². Найдите сторону большего квадрата. 1)9 см. 2)1...

Алгебра

ПОЖААЛУЙСТА Длины сторон двух квадратов пропорциональны числам 5 и 4. Если стороны каждого из квадратов уменьшить на 2 см, то разность площадей полученных квадратов равна 28 см². Найдите сторону большего квадрата. 1)9 см. 2)10 см. 3)11 см. 4)12 см.

Автор: Гость