ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! У кого хорошо с уравнениями и задачами, связанные с типами х??м.реакций? Помогите решить: 1. Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 , если кальция - 40 г. Найти объём газа. 2. MgCl2 = Mg + 2 Cl , найти массу хлорида...

Химия

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! У кого хорошо с уравнениями и задачами, связанные с типами х??м.реакций? Помогите решить: 1. Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 , если кальция - 40 г. Найти объём газа. 2. MgCl2 = Mg + 2 Cl , найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 г. магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором. 3. Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2CO3 , найти массу соли, полученной при взаимодействии 500 г. 20% - го раствора карбоната натрия и соляной кислоты. 4. 2 NaOH + CuCl2 = 2 NaCl + Cu(OH)2 , найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200 г. гидроксида натрия и хлорида меди.

Автор: Гость