ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! У кого хорошо с уравнениями и задачами, связанные с типами х??м.реакций? Помогите решить: 1. Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 , если кальция - 40 г. Найти объём газа. 2. MgCl2 = Mg + 2 Cl , найти массу хлорида...
Химия
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! У кого хорошо с уравнениями и задачами, связанные с типами х??м.реакций? Помогите решить: 1. Ca + 2 H2O = Ca(OH)2 + H2 , если кальция - 40 г. Найти объём газа. 2. MgCl2 = Mg + 2 Cl , найти массу хлорида магния, образовавшегося в реакции 26 г. магния, содержащего 10% негорючих примесей, с хлором. 3. Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2CO3 , найти массу соли, полученной при взаимодействии 500 г. 20% - го раствора карбоната натрия и соляной кислоты. 4. 2 NaOH + CuCl2 = 2 NaCl + Cu(OH)2 , найти массу осадка, полученного при взаимодействии 200 г. гидроксида натрия и хлорида меди.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. n(Ca)=40/40=0,1 (моль) n(H2)=0,19(моль) V(H2)=22,4*0,1=2,24 (л) 2.m чистого(Mg)=26*0,9=23,4 n(Mg)=23,4/24=0,9 (моль) n(MgCl2)=n(Mg)=0,9 m(MgCl2)=0,9*95=85,5 г (не уверен на 100% решена ли 2 задача правильно) 3.Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 m(Na2CO3)=500*0,2=100 (г) n(Na2CO3)=100/106=0,9(моль) 2n(NaCl)=n(Na2CO3)=0,9 n(NaCl)=0,45(моль) m(NaCl)=0,45*58,5=26,3 (г) 4.n(NaOH)=200/40=5(моль) 2n(Cu(OH)2)=n(NaOH)=>n(Cu(OH)2)=2,5(моль) m(Cu(OH)2)=2,5*97=242,5 (г)
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