Какая рыба живет в соленой воде? Карась, треска, щука

Окружающий мир
Какая рыба живет в соленой воде? Карась, треска, щука
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треска-только она живет в солонем море!!!
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