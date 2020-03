Прочитайте предложения, перепишите их, вставляя в пропуски определённый или нео??ределённый артикль там, где необходимо: 1. The Lloyds Bank Review is published four times ___ year. 2. ___ Computer software is not as expensiv...

Английский язык

Прочитайте предложения, перепишите их, вставляя в пропуски определённый или нео??ределённый артикль там, где необходимо: 1. The Lloyds Bank Review is published four times ___ year. 2. ___ Computer software is not as expensive as you may think. 3. Where is ___ file I gave you this morning? 4. ___ Money is ___ root of all evil. 5. ___ rich do not do enough to help ___ poor. 6. CD-ROMs can store large quantities of ___ information. 7. Should the government do more to help ___ unemployed?

