Напишите пожалуйста сочинение на тему .Где бы ты хотел побывать

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Напишите пожалуйста сочинение на тему .Где бы ты хотел побывать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотела побывать в путешествие видь там всё сказочно и интересно. Я бы поехал(ла бы туда и даже всё вокруг такая красота!!!!
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