Рассказ для книжки малышки. Мальчику 2 класс. Помогите пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

Однажды Саша решил помочь маме. Убрал игрушки в шкаф, помыл посуду. Вот обрадуется мама, когда придет домой! "А что, если я и ужин для мамы приготовлю?"- подумал мальчик и отправился на кухню. Что мама любит больше всего? Пирожки с капустой! Капуста есть, мука тоже, яйца в холодильнике. Что же еще? А, конечно, капусту нужно мелко покрошить. Ну, что же, пожалуй, уже можно все перемешивать ... Вернувшись домой чуть раньше обычного, мама успела спасти квартиру от пожара... В сковородке тоскливыми комочками догорали кусочки капусты и яиц, густо засыпанные мукой. "Что же я сделал не так?" - расстроился Саша.