Что значил для мальчика "пряник конём"

Литература
Что значил для мальчика "пряник конём"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну пряник похожий на лошадь раньше такие пряники делали !
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Рассказ для книжки малышки. Мальчику 2 класс. Помогите пожалуйста!!!!
Ответить
Русский язык
Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»? Выберите вари??нт ответа: • Сидор • Егор • Демьян • Пётр • Иван
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста срочно. Написать уравнение реакций с помощью которых можно о??уществить следующие превращения a)Cl2 -> KClO2 -> KClO4 -...
Ответить
Математика
Помогите, пожалуйста. Номер 2 а, б.
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова : где-нибудь
Ответить