Найди числовое значение а: 9ха=86-14. а:7=40:5
Математика
Найди числовое значение а: 9ха=86-14. а:7=40:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=56, если я не ошибаюсь а:7=8 а=56
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