Перевести может кто? *Без переводчика*,ибо пробовал - бессмыслица. There's sky above and below and i could melt into the vast space. It gave me feeling the sky was crashing me...I loved it.

Английский язык

Перевести может кто? *Без переводчика*,ибо пробовал - бессмыслица. There's sky above and below and i could melt into the vast space. It gave me feeling the sky was crashing me...I loved it.

Автор: Гость