Перевести может кто? *Без переводчика*,ибо пробовал - бессмыслица. There's sky above and below and i could melt into the vast space. It gave me feeling the sky was crashing me...I loved it.
Английский язык
Перевести может кто? *Без переводчика*,ибо пробовал - бессмыслица. There's sky above and below and i could melt into the vast space. It gave me feeling the sky was crashing me...I loved it.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Небо было выше и ниже, и я мог расплыться в огромном пространстве. Я чувствовал ,что оно убивает меня...я любила его
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