Сравните население южной Америки, Африки и Австралии по численности, составу народов и распределение по территории
География
Сравните население южной Америки, Африки и Австралии по численности, составу народов и распределение по территории
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Население Африки~ 1,111 млрд. Население южной Америки ~387,5 миллионов. Население Австралии ~23,13 миллиона Состав народа Африки-арабы, Хауса , фульбе, Йоруба, игбо, амхара, оромо, руанда , малагасийцы, зулусы. Состав народа южной Америки- африканцы индейцы, метисы, мулаты Состав населения Австралии в основном христиане Территория Африки30 220 000 км² Территория южной Америки17 820 000 км² Территория Австралии 7 692 000 км²
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