От данных существительных образуйте форму именительного падежа множественного числа. шофер, прожектор, профессор, договор, доктор, инструктор, конструктор, корректор, лектор, торт

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От данных существительных образуйте форму именительного падежа множественного числа. шофер, прожектор, профессор, договор, доктор, инструктор, конструктор, корректор, лектор, торт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шоферы,шофера.прожекторы,прожектора.профессора,профессоры.договоры,договора.доктора.инструкторы,инструктора.конструкторы,конструктора.корректоры,корректора.лекторы.торты
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