(a+3b)во второй=; (y-8)во второй=; (a-3b)(a+3b)=; (x-0,2)(0,2+x)=; (3x+2)(x-1)-(2x-1) во аторой

Алгебра

(a+3b)во второй=; (y-8)во второй=; (a-3b)(a+3b)=; (x-0,2)(0,2+x)=; (3x+2)(x-1)-(2x-1) во аторой

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