(a+3b)во второй=; (y-8)во второй=; (a-3b)(a+3b)=; (x-0,2)(0,2+x)=; (3x+2)(x-1)-(2x-1) во аторой

Алгебра
(a+3b)во второй=; (y-8)во второй=; (a-3b)(a+3b)=; (x-0,2)(0,2+x)=; (3x+2)(x-1)-(2x-1) во аторой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+3b)²=a²+6ab+9b² (y-8)²=y²-16y+64 (a-3b)(a+3b)=a²+6ab+9b²=a²+9b² (x-0,2)(0,2+x)=0,2x+x²-0,4-0,2x=x²-0,4 (3x+2)(x-1)-(2x-1)²=3x²-3x+2x+3-4x²+4x-1=x²+3x+2
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