Помогите пожалуйста,у меня на компьютере где этот компьютер ну короче когда там з??ходишь в сеть две компьютеры один на моё имя другое на соседа ,почему это так,интернет у нас у обоих кабельный
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Помогите пожалуйста,у меня на компьютере где этот компьютер ну короче когда там з??ходишь в сеть две компьютеры один на моё имя другое на соседа ,почему это так,интернет у нас у обоих кабельный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно это либо сразу в пк и ли вы случайно сами сделали
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