Помогите пожалуйста,у меня на компьютере где этот компьютер ну короче когда там з??ходишь в сеть две компьютеры один на моё имя другое на соседа ,почему это так,интернет у нас у обоих кабельный

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Помогите пожалуйста,у меня на компьютере где этот компьютер ну короче когда там з??ходишь в сеть две компьютеры один на моё имя другое на соседа ,почему это так,интернет у нас у обоих кабельный

Автор: Гость