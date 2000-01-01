Расположите эти точки в порядке увелич. кол-ва осадков ,выпадающ. в них .
География
Расположите эти точки в порядке увелич. кол-ва осадков ,выпадающ. в них .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая точка В,т.к в ней выпадает меньше всего осадков-до 500, следом А-до 1000 и соответственно Б-до 2000
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