Реакции взаимодействия соляной кислоты и сульфида натрия соответствует сокращенное ионное уравнение... Выберите один ответ: С l- + Na+ → NaCl 2Н+ + S2- → H2S↑ 2Н+ + SО42-→H2SО4 Na+ + S2-→ Na2S
Химия
Реакции взаимодействия соляной кислоты и сульфида натрия соответствует сокращенное ионное уравнение... Выберите один ответ: С l- + Na+ → NaCl 2Н+ + S2- → H2S↑ 2Н+ + SО42-→H2SО4 Na+ + S2-→ Na2S
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Сокращенное ионное уравнение будет выглядеть так: 2Н+ + S2- → H2S↑
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