Молю о помощи) пожалуйста решите) если можно то ответ фото)
Математика
Молю о помощи) пожалуйста решите) если можно то ответ фото)
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