Решите пожалуйста (3a-1)^2
Математика
Решите пожалуйста (3a-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9a²+2*3*(-1)a+1=9a²-6a+1; 9a²-6a+1=0, D=0, X=6+0/18; X=6/18=1/3, или 0.33
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