Помогите пожалуйста, мне завтра нужно сдать!!!20б

Алгебра
Помогите пожалуйста, мне завтра нужно сдать!!!20б
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Гость:
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