Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие, а у второго- отеки

Биология
Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие, а у второго- отеки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пучеглазие это и есть болезнь,по другому называется Экзофтальм.Еще глаза могут выпячиваться из-за нарушения работы щитовидной железы.Отеки могут быть по многим причинам. Это и проблемы почек, печени,недосыпание, черезмерное употребление алкоголя и т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тригонометрия Найти tg(П/2+x)+ctg(П-х),где Sinx=-0.6 (4 четверть)
Ответить
Математика
Решите пожалуйста (3a-1)^2
Ответить
Математика
Туристы проехали 320 километров на теплоходе и на автобусе они были в пути 7:00 С какой скоростью туристы ехали на автобусе если на теплоходе они п...
Ответить
Математика
Сколько натуральных делителей имеет число 132?
Ответить
Алгебра
Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равен 450, чему равен тре??ий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3?
Ответить