Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие, а у второго- отеки
Биология
Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие, а у второго- отеки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пучеглазие это и есть болезнь,по другому называется Экзофтальм.Еще глаза могут выпячиваться из-за нарушения работы щитовидной железы.Отеки могут быть по многим причинам. Это и проблемы почек, печени,недосыпание, черезмерное употребление алкоголя и т.д
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