Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие, а у второго- отеки

Биология

Помогите, мой мозг сломался не могу решить: Определите, какой болезнью страдает больной в случае А и какой в случае Б, если у первого пучиглазие, а у второго- отеки

Автор: Гость