Помогите. У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена,а трем ко??овам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Математика

Помогите. У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена,а трем ко??овам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Автор: Гость