Помогите. У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена,а трем ко??овам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?

Математика
Помогите. У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена,а трем ко??овам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135×7=945(кг)-необходимо 7ми лошадям или 3м коровам; 945÷3=315(кг)-необходимо 1й корове; 135×4+9×315=540+2835=3375(кг)-необходимо 4м лошадям и 9ти коровам. Ответ: 3375 кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»
Ответить
Математика
Что такое квантовая физика?
Ответить
Українська мова
Вибери найточніший синонім, який потрібно вставити замість крапок у речення У похід туристи взяли із собою 1)їжу 2)страву 3)поживу 4)корм
Ответить
Математика
Как можно записать предложение примером? на сколько удвоенное число 64 больше ,чем половина числа 64?
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста, мне завтра нужно сдать!!!20б
Ответить