Помогите. У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена,а трем ко??овам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Математика
Помогите. У фермера 4 лошади и 9 коров.Лошади требуется на месяц 135 кг сена,а трем ко??овам-столько сена,сколько необходимо семи лошадям.Сколько кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
135×7=945(кг)-необходимо 7ми лошадям или 3м коровам; 945÷3=315(кг)-необходимо 1й корове; 135×4+9×315=540+2835=3375(кг)-необходимо 4м лошадям и 9ти коровам. Ответ: 3375 кг сена должен расходовать фермер ежемесячно на всех лошадей и коров
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